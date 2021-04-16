شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان: قلقون لقرار إيران تخصيب اليورانيوم بـ60% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت اليابان عن قلقها الشديد من إعلان إيران إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة تصل إلى 60%، وهو مستوى عالٍ يقربها من القدرة على إنتاج الأسلحة، في ظل الحوار الإيجابي حول الملف النووي الإيراني المستمر بين الدول المعنية.

ودعت اليابان في بيان صادر عن الناطق باسم وزير خارجيتها, إيران إلى الالتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة، والامتناع عن التدابير التي تقوّض الاتفاق، والعمل بطريقة بناءة بهدف حل القضية من خلال الحوار.

وأكدت أنها ستواصل جهودها الدبلوماسية لتخفيف التوترات واستقرار الوضع في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز نظام عدم الانتشار النووي الدولي، بالتنسيق مع الدول المعنية والمنظمات الدولية بما فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.