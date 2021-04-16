الداخلية: القبض على متهمين بالقتل إثر نزاع عشائري في البصرة

وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "مفارز مركز شرطة ابي الخصيب في محافظة البصرة تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين بقضية قتل احد المواطنين اثر اندلاع نزاع عشائري".

وأشارت، إلى أنه "دونت أقوالهم قضائياً وقرر قاضي التحقيق توقيفهم استناداً لاحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي".

