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الداخلية: القبض على متهمين بالقتل إثر نزاع عشائري في البصرة

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بالقتل في قضاء ابي الخصيب، بمحافظة البصرة.
وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "مفارز مركز شرطة ابي الخصيب في محافظة البصرة تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين بقضية قتل احد المواطنين اثر اندلاع نزاع عشائري".

وأشارت، إلى أنه "دونت أقوالهم قضائياً وقرر قاضي التحقيق توقيفهم استناداً لاحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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