انت الان تتابع خبر التحالف العربي يحبط هجوماً 'حوثياً' على السعودية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء اليوم الجمعة، أن قواته أحبطت هجوما بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من اليمن استهدف منطقة جازان جنوب المملكة.
وأفاد التحالف العربي بـ"اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي تجاه الأعيان والمدنيين في جازان".
واتهم التحالف الحوثيين بتنفيذ محاولات عدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين، مضيفا: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".
واتهم التحالف الحوثيين بتنفيذ محاولات عدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين، مضيفا: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".