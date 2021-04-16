انت الان تتابع خبر التحالف العربي يحبط هجوماً 'حوثياً' على السعودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء اليوم الجمعة، أن قواته أحبطت هجوما بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من اليمن استهدف منطقة جازان جنوب المملكة.