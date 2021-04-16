البو عيسى: لن نسمح بانعكاس المناكفات السياسية على الواقع العشائري

بغداد - ياسين صفوان - أكدت قبيلة البو عيسى، اليوم الجمعة، أنها لن تسمح بانعكاس المناكفات السياسية على الواقع العشائري والمجتمعي.

وقالت القبيلة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، "فوجئنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن بيان حول خلاف بين النائب هيبت الحلبوسي و فالح العيساوي وتم التطرق فيه الى شخص رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في امر هو بعيد عنه كل البعد. المناكفات يجب ان تحصل داخل اروقة السياسة ولن نسمح ان تنعكس على الوقع العشائري والمجتمعي".



وأضاف البيان "تبقى قبيلة البوعيسى مع باقي العشائر في الانبار مساندة للدولة في فرض الامن ومقارعة الارهاب ومساندين لجهود الاعمار والاستقرار التي يقودها الخيرين في الانبار وفي مقدمتهم محمد الحلبوسي"، مشيراً إلى أن "هنالك مساعي لحل الامر و الخلاف الشخصي بين النائبين بجهود الخيرين ورئيس البرلمان".

