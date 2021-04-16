التحالف يدمر صاروخا حوثيا استهدف جازان السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الجمعة، تدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي، باتجاه مدينة جازان جنوب غربي المملكة.

يأتي ذلك بعد أقل من يومين من تدمير التحالف صاروخا بالستيا استهدف جازان أيضا، ما يعكس استهداف الحوثي للمدنيين بشكل متزايد.

وقال التحالف العربي، في بيان، الجمعة، إنه "دمر صاروخا بالستيا كان يستهدف جازان في السعودية"، مؤكدا أنه "سيتخذ الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي".

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، وأكدت أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.