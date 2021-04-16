تركيا تسجل أعلى معدل يومي للإصابات بكوفيد-19 منذ بدء الجائحة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية اليوم الجمعة أن البلاد سجلت 63082 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أعلى معدل يومي منذ بدء الجائحة، ليصل عدد المصابين الإجمالي إلى أربعة ملايين و150039.

وأظهرت البيانات أيضا أن 289 شخصا توفوا بسبب كوفيد-19 خلال نفس الفترة ليصل عدد الوفيات الإجمالي منذ بدء الجائحة إلى 35320.

ووفقا لإحصاء أجرته رويترز، تحتل تركيا المركز الرابع عالميا من حيث عدد الإصابات اليومي بناء على متوسط عدد الحالات على مدى سبعة أيام.

وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء فرض عدة قيود جديدة و"إغلاق جزئي" خلال أول أسبوعين في رمضان للحد من زيادة الإصابات.