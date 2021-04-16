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الولايات المتحدة تعلن تخصيص 1.7 مليار دولار لمكافحة السلالات الجديدة من "كورونا"

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة أنها قررت استثمار 7ر1 مليار دولار لمكافحة السلالات الجديدة من فيروس ( المستجد - كوفيد 19).

وقال البيت الأبيض في بيان إن هذا المبلغ سيساعد المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وحكام الولايات على مراقبة السلالات الجديدة والقضاء عليها.
وحسب توضيحات نشرها البيت الأبيض فإن هذا التمويل تم تخصيصه "من أجل تحسين الكشف عن السلالات الجديدة ومراقبتها والتخفيف من حدتها.. ومن أجل مساعدة الولايات على مكافحة هذه الطفرات بشكل أكثر فعالية".
وتمثل السلالات الجديدة من الفيروس التي تجتاح الغرب الأوسط وأجزاء من الساحل الشرقي للبلاد نصف حالات الإصابة الجديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة فيما تمثل السلالة الأصلية للفيروس النصف الثاني.
وسبق أن خصصت إدارة الرئيس الحالي ما يقرب من 200 مليون دولار للمساعدة في مراقبة هذه السلالات والتصدي لها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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