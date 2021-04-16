شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يدعم التطورات السياسية الليبية ويفوض فريقاً لمراقبة وقف النار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وكالات

تبنى مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بالإجماع، قراراً يدعم التطورات السياسية في ليبيا التي تصب في مصلحة تحقيق السلام والأمن، مشدداً على ضرورة سحب المرتزقة منها.

وتضمّن القرار الأخير تفويض مجلس الأمن فريقاً من 60 شخصاً مدنياً بمراقبة وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي. وشدد القرار على ضرورة سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية من دون تأخير.

وصاغت المملكة المتحدة النصّ الذي طالب به طرفا النزاع الليبي في اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي جاء عقب عقد من النزاع على السلطة بين حكومتين في شرق البلاد وغربها.