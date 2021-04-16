شكرا لقرائتكم خبر عن تنديد أوروبي وأمريكي بـ«الاعتداءات» الأخيرة في كردستان العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - أ ف ب

نددت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، في بيان مشترك، الجمعة، بأشد العبارات «الاعتداءات» التي شنت هذا الأسبوع في إقليم كردستان العراق، داعين إلى محاسبة المسؤولين عنها.

وقال البيان المشترك: «ستدعم حكوماتنا تحقيق حكومة العراق في الاعتداءات؛ لضمان محاسبة المسؤولين عنها».

واستهدف هجوم ليل الأربعاء مطار أربيل الدولي بكردستان في شمال العراق؛ حيث يتمركز عسكريون أمريكيون، نفّذ للمرة الأولى عبر طائرة مسيرة.

كما استهدف هجوم صاروخي آخر قاعدة عسكرية في بعشيقة الواقعة على بعد 50 كم عن أربيل، ما أدى إلى مقتل عسكري تركي. ولم تتبنَّ أي جهة بعد هجوم أربيل الذي سمع دوي انفجاره في أرجاء المدينة.