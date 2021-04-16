شكرا لقرائتكم خبر عن قرغيزستان تروّج لنبتة سامّة لعلاج كوفيد-19..و«الصحة العالمية» ترفض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرغيزستان- أ ف ب

أطلقت قرغيزستان،الجمعة، حملة للترويج لـ«علاج» ضد كوفيد-19 مستخلص من جذور نبتة «الأقونيطن» الجبلية المعروفة بأنها شديدة السمّية على الإنسان، ما تسبب في انتقادات من منظمة الصحة العالمية التي رفضت التوصية به.

وأعلنت وزارة الصحة القرغيزية عن «العلاج» خلال مؤتمر صحفي، مؤكدة أن الرئيس صدر جباروف استخدمه لمعالجة آلاف السجناء المرضى الذين كانوا يمضون عقوبتهم. وشرب وزير الصحة،عليم قادر بتشيالييف، أمام الصحفيين، كمية صغيرة من العلاج المفترض الذي يحوي أجزاء من جذر نبتة الأقونيطن الجبلية التي تحوي مواد سامة قاتلة للإنسان، والمستخدمة في الطب التقليدي وقال الوزير: «لا خطر البتة على الصحة. عليكم شربه ساخناً، وفي خلال يومين أو ثلاثة أيام، لن يعود فحص الـ«بي سي ار» إيجابياً، ويشعر الشخص بتحسن فوري».

ونشر الرئيس جباروف عبر «فيسبوك» تسجيلاً مصوراً، يظهر ما يبدو أنه العلاج المزعوم خلال توضيبه في عبوات على يد رجال من دون أي معدات أو ألبسة واقية. وكُتب على العبوات أن هذا السائل فعال «ضد فيروس كورونا وسرطان المعدة»، لكن مع تحذير من أن شرب المحلول من دون تسخينه مسبقاً قد يؤدي إلى الوفاة.

وانتقدت منظمة الصحة العالمية، الخميس، ترويج قرغيزستان لهذا الجذر النباتي. وقالت: «أي دواء لم يخضع لتجارب سريرية لا يمكن المصادقة عليه، والتوصية باستخدامه من مجمل السكان».

وتواجه قرغيزستان حالياً موجة ثالثة من الإصابات بكوفيد-19، بعدما عانت مستشفياتها وضعاً صعباً خلال الصيف.

وليست قرغيزستان الأولى التي تفخر بعلاجات مزعومة ضد فيروس كورونا، من دون أدلة علمية، إذ روجت سابقاً تركمانستان لعلاج من بخار نبتة الحرمل.