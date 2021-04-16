شكرا لقرائتكم خبر عن تأهب أوروبي في ظلّ اتهامات لروسيا بتصعيد نشاطات التجسس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

عاد ممثلو روسيا في أوروبا مجدداً إلى دائرة الضوء، بعد سلسلة اتهامات جديدة بالتجسس، تأتي بعد ثلاث سنوات على طرد عدد كبير من دبلوماسي موسكو من العواصم الغربية، بسبب تسميم العميل السابق سيرجي سكريبال، في العاصمة البريطانية لندن.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية طرد دبلوماسيين روس من عدة دول أوروبية، من النمسا إلى بلغاريا وتشيكيا وهولندا والنرويج والسويد، بسبب اتهامات باستخدام أساليب تجسس جديدة لروسيا.

وشهدت القضية مستوى مرتفعاً من الحدّة، بعد الهجمات الإلكترونية المزعومة من روسيا على أمريكا. ورغم أنّ موسكو نفت الاتهامات، وقالت إنّها تفتقر إلى الأساس، فإنّ الاتحاد الأوروبي أصدر بيان تضامن حازماً.

وكانت إيطاليا آخر دولة ترحّل ممثلين عن روسيا، بعد توقيف قبطان في البحرية ينقل وثائق سريّة إلى وكيل روسي.

وتدرِج روسيا مزاعم التجسس ضمن ما تعتقد أنّها «حملة مناهضة» لها بقيادة الولايات المتحدة أو بريطانيا، لكن محللون يقولون إن النشاط الروسي السرّي في أوروبا بلغ ذروة جديدة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة.

ويعتبر الأستاذ في «كوليدج لندن» مارك جاليوتي، أنّ عام 2014 كان بمثابة نقطة تحوّل، إثر انتفاضة في أوكرانيا أطاحت بحكومة موالية لموسكو. وقال إنّ «الاستخبارات الروسية تعمل حالياً طبقاً لعقلية زمن الحرب. إنّهم يعتقدون أنّهم وسط صراع وجودي على مكانة روسيا في العالم».

ويوافقه الرأي أندريه سولداتوف، رئيس تحرير موقع Agentura.ru الإخباري، الذي اعتبر أن «روسيا تعتقد أنّ أدنى إجراء من الغرب على غرار انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان، أو عمل الصحفيين الأجانب، يمكن أن يندرج في مسار إشعال انتفاضة».

واتُهم اثنان من الاستخبارات الروسية بتسميم العميل المزدوج سكريبال الذي عثر عليه عام 2018 ملقى في مدينة سالزبري البريطانية. وبعد عام، قتِل قائد سابق للمتمردين الشيشان في وضح النهار في حديقة ببرلين. وتتهم العواصم الغربية روسيا بتسميم المعارض المسجون حالياً اليكسي نافالني بغاز أعصاب.

وتسببت تلك الاعتداءات بصدمة، بيد أنّ محللين يلفتون إلى أنّ بعض العمليات لم تحقق أهدافها، بعد اكتشاف العملاء الروس.

ونجا كلّ من سكريبال ونافالني، ولكنّ امرأة بريطانية توفيت، بعدما التقطت زجاجة عطر يعتقد أنها تحمل السم المستخدم ضد سكريبال.

ويقول موقع «بلينجكات» الاستقصائي، إنّه نجح في تحديد عملاء روس من خلال اكتشاف نماذج لبطاقات وهمية للاستخبارات العسكرية ووكالة الأمن الروسيتين.

وألقى سولداتوف باللوم على الفساد وعمليات التطهير المتكررة في الأجهزة الأمنية، في خلق ثقافة «جواسيس مطيعين لكن غير أكفاء». غير أنّ ثمة خبراء يرجّحون تعمّد روسيا الطابع الواضح لعملياتها في الخارج.