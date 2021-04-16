شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يصطدم بالسد في بداية مشوار مانومينيز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تستأنف السبت، مباريات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا والتي تقام في ضيافة النصر السعودي على ملعبي مرسول بارك والملك فهد الدولي.

ويخوض النصر المستضيف مباراته الثانية ضد السد القطري عند العاشرة مساء بتوقيت الإمارات، في مهمة مشتركة بين الفريقين للحصول على النقاط الثلاث بعدما وقع النصر في فخ التعادل السلبي أمام الوحدات الأردني، ولحق السد بالتعادل 1-1 بشق الأنفس مع فولاد الإيراني في المباراة الثانية، ما يجعل المجموعة التي يطلق عليها «الحديدية» في وضع معقد بسبب تقارب المستويات وقوة المتنافسين.

ويلعب النصر للمرة الأولى تحت قيادة المدرب البرازيلي مانومينيز الذي تم التعاقد معه خلفاً للكرواني الن هورفات بعد الخسارة في الدوري من ضمك 2-3.

وعقد مانو، اجتماعاً باللاعبين قبل انطلاق التدريب الأول الخميس، امتدح فيه الأداء العام أمام الوحدات، بيد أنه انتقد الرغبة الهجومية لدى الفريق.

وسيواجه مدرب منتخب البرازيل السابق الإسباني تشافي مدرب السد الأكثر تمرساً في البطولة والذي سبق له مواجهة النصر في 4 مناسبات كسب منها واحدة وخسر مثلها وتعادلا في مواجهتين، أما إجمالي المواجهات التي وقعت بين الفريقين رسمياً وودياً فهي سبع مواجهات، تقاسم خلالها الفريقان الفوز بواقع مباراتين وتعادلا في ثلاث منها.

ويأمل مينيز، أن يتوج بأول فوز من أول مباراة ويهدي إدارة النصر السعودي الجديدة بقيادة مسلي آل معمر، الانتصار الأول منذ استلام الأخير رئاسة النادي السعودي.

وتدور المباراة الثانية في نفس المجموعة بين الوحدات وفولاد الإيراني على ملعب الملك فهد الدولي، وكلاهما يطمح أيضاً في حصد نقاط المباراة والدخول بقوة على خط ترشيحات التأهل لدور الـ16.