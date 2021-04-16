شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى المدة المحددة لإرسال بيانات البضائع قبل شحنها داخل مصر؟ قانون الجمارك يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المادة رقم 47 من قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، مدة قدرها 48 ساعة سابقة كشرط لربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو وكلاءهم الملاحيون أن يقدموا تقريرا لمصلحة الجمارك يتضمن كافة المعلومات والمستندات وقوائم الشحن الخاصة بالبضائع التي ستدخل البلاد وكذلك قائمة الشحن العامة وكشوف بجميع الركاب والمؤن.

وجاء نص المادة رقم 47 من قانون الجمارك كما يلى:

"يلتزم الناقل أو ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو وكلاؤهم الملاحيون أو من يمثلونهم أن يقدموا إلي المصلحة يدويًا أو إلكترونيًا وقبل وصول وسيلة النقل بثمان وأربعين ساعة علي الأقل المعلومات والمستندات وقوائم الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلى الموانئ داخل البلاد، موضحًا بها البيانات المطلوبة، وكذا قائمة الشحن العامة لحمولة وسيلة النقل، وكشوفًا موقعة منهم بأسماء الركاب والمؤن وجميع الأشياء الخاصة بطاقم وسيلة النقل التى تخضع للضريبة الجمركية .

ومع الالتزام بوضع ما يزيد عن الاستهلاك اللازم لطاقم وسيلة النقل من التبغ والخمور وقت رسوها أو توقفها في مخزن خاص مغلق يختم بخاتم الجمرك المختص، ويجوز تعديل تلك البيانات وتقديم ملاحق لقائمة الشحن وفقًا للشروط والمدد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".