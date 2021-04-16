مراقبة وقف إطلاق النار وسحب المرتزقة.. مجلس الأمن يتبنى قرارا حول ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

تبنى مجلس الأمن الدولي، قرارا بالإجماع لدعم العملية السياسية في ليبيا، عبر تفويض فريقا من 60 شخصا مدنيا لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن مجلس الأمن الدولي قرر أيضا، إلى سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أكد خلال لقاء مع نظيره الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس، في موسكو، على ضرورة خروج كافة المرتزقة من الأراضي الليبية.

وقال الدبيبة، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، إن روسيا تدعم استقرار ليبيا وسيادتها ووحدة أراضيها.

كما شدد الجانبان، حسبما نقلت بوابة إفريقيا، على العمل لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجالات الطاقة والنقل والزراعة.

وفي ملف مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، اتفق الطرفان على ضرورة التعجيل بتوريد جرعات أخرى من اللقاح الروسي المضاد للفيروس "سبوتنيك-في" لليبيا.