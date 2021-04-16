وفد من "الهيئة الإنجيلية" و"التضامن" يوزع شنط مواد غذائية في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

شاركت الهيئة القبطية الإنجيلية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحيرة، ومجلس مدينة أبو المطامير والجمعية الخيرية بمنشأة علوبة، في توزيع (300) شنطة مواد غذائية و(300) شنطة مطهرات ووقاية خاصة بمواجهة فيروس كورونا، على عدد (300) أسرة من الأسر الأَوْلى بالرعاية بقرية منشأة علوبه وتوابعها، تحت إشراف نائب محافظ البحيرة الدكتور نهال بلبع، واللواء وائل زغلول، رئيس مجلس مدينة أبو المطامير، والدكتورة فايزة زايد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة، ومارجريت صاروفيم، رئيس وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، في إطار تنفيذ الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية لمشروع الاستجابة للوقاية والتعامل مع تداعيات أزمة كورونا.

وشارك في توزيع المواد الغذائية والمطهرات من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ريمون رفعت، قائم بأعمال نائب مدير التنمية الريفية الشاملة بالقاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم ومسئول مبادرة حياة كريمة بالوجه البحري، ورفعت ثابت، مختص مبادرة حياة كريمة بالوجه البحري، ونائب رئيس مجلس مدينة أبو المطامير، شعبان بصيص، ومنير هيبة رئيس الوحدة المحلية بزاوية صقر، محمد غريب، مسئول مبادرة حياة كريمة بالتضامن الاجتماعي بأبو المطامير، ومسئولي الجمعية الخيرية بمنشاة علوبه، أحمد إبراهيم الحلوجي المدير التنفيذي للجمعية، و د. محمود محمد عبداللاه عضو مجلس إدارة بالجمعية، أنور عبدالحليم القطيفي رئيس مجلس الإدارة الأسبق.

كما تم عمل حملات للتوعية عن طريق السيارات التي تجولت بالقرى لتوعية المواطنين بطرق الوقاية والحماية من الفيروس.