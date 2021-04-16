استطلاع: الألمان يتحدون الوباء بموقف نفسي إيجابي

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

أظهر استطلاع للرأي أن الألمان ما يزالون يحتفظون بثقتهم بأنفسهم على الرغم من جائحة كورونا التي استمرت لأكثر من عام حتى الآن وينظرون إلى المستقبل بتفاؤل.

وقام معهد أوباشوفسكي الألماني للقضايا المستقبلية باستطلاع شارك فيه ألف شخص تبدأ أعمارهم من 14 فما فوق في ثلاث مرات من فترات الوباء.

وقال هورست أوباشوفسكي لشبكة التحرير الألمانية يوم أمس الخميس: "ما يزال لدى غالبية السكان موقف إيجابي تجاه الحياة".

وأظهر الاستطلاع أن الرجال عموما وسكان شرقي ألمانيا أبدوا تفاولا خلال الاستطلاع الأخير الذي تم في فبراير، ومارس الماضيين (بنسبة 88%) متفوقين في ذلك على النساء عموما وسكان غربي ألمانيا (الذين حققوا نسبة 86%).

وأبدى الشباب في سن بين الرابعة عشرة حتى الرابعة والعشرين تطلعا متفائلا بالمستقبل (بنسبة 91 %) أكثر ممن هم فوق الثمانين (الذين بلغت نسبة المتفائلين فيهم 74%).

وأضاف أوباشوفسكي عالم المستقبل أن "اشتياق السكان إلى حياة جيدة وظروف أفضل يتزايد بشكل أقوى من أي وقت مضى"، مبينا بالقول إن ذلك يأتي على الرغم من أن أحوال السكان ليست جيدة من الناحية الموضوعية بصورة أكبر خلال الظروف العادية.

وأكد أوباشوفسكي قائلا: "القوة الذهنية لدى السكان تثير الدهشة، فمع فترة الوباء تتحرر قوى جديدة لدى البشر: وبدلا من الخوف والتشاؤم تسود روح المثابرة والثقة والأمل".