موسكو بصدد طرد 13 دبلوماسيا من أمريكا وبولندا ردا على إجراءات مماثلة من الدولتين

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - ( د ب أ):

تعتزم روسيا طرد 13 دبلوماسيا من الولايات المتحدة وبولندا، وذلك ردا على طرد 10 دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة وثلاثة من بولندا ، وذلك حسبما ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للانباء نقلا عن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الجمعة.

وجاء في تقرير الوكالة أن روسيا فرضت أيضا عقوبات على الولايات المتحدة.

وقال لافروف إن روسيا سوف تقيد أنشطة المنظمات والمؤسسات القادمة من الولايات المتحدة للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

وقال إنه سيتم تقليص بعثات الدبلوماسيين من الولايات المتحدة إلى روسيا إلى حد كبير، وسيتم منع ثمانية دبلوماسيين أمريكيين من دخول البلاد. ومن المقرر نشر أسماءهم في وقت لاحق اليوم الجمعة.