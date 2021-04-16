مد فترة تلقي الرغبات للحصول على تعويضات أهالي النوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- إيهاب عمران:

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، صدور قرار اللجنة الوطنية الخاصة بصرف تعويضات أهالى النوبة، برئاسة المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، بمد فترة تلقي الرغبات للمرة الخامسة على التوالي حتى 30 إبريل الجاري، لمن لم يجري تعويضه من أبناء النوبة، بإجمالى 5329 مستحقًا وذلك من إجمالى 11 ألف و 500 مستحق، وتقدم في المرحلة الأولى 6171 مستحقًا.

وأوضح اللواء أشرف عطية بأن 16 لجنة جاهزة بشكل يومى لتلقى الطلبات، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً، حيث أن اللجان تشمل 4 لجان بمركز ومدينة أسوان تضم مقرات الوحدة المحلية وأحياء غرب وشرق وجنوب لتلقى طلبات التقنين فى تملك الأراضى المقام عليها المساكن لمتضررى أنشاء وتعلية خزان أسوان.

مشيراً إلى أنه بالتوازي جرى فتح لجنة بمقر أدارة الأملاك الخاصة بالمحمودية لتعويضات حق الأنتفاع في الجزر، بالإضافة إلى تخصيص 10 لجان بقرى مركز نصر النوبة ومدينة كلابشه مخصصة لتعويضات المساكن لمتضررى أنشاء السد العالي، فضلاً عن لجنة المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو لتلقى طلبات تعويضات الأراضى الزراعية.