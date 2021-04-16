طلب إحاطة في البرلمان بشأن مشكلات قطاع التعدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن وجود بعض المعوقات التي تواجه قطاع التعدين المصري، مشيرًا إلى أن هذا القطاع الحيوي المهم للغاية الذي تتمتع به الدولة المصرية منذ بدء الخليقة والذي يعتبر وسام للتميز وهبهُ الخالق عز وجل للإقليم المصري.

وأوضح موسى خلال طلب الإحاطة الخاص به، أنه إذا حصرنا الثروات المعدنية وغير المعدنية الموجدة بالقُطر الوطني لن نتمكن من ذلك بشكل دقيق، نظرًا للكميات والخامات الضخمة والمتنوعة الموجودة بداخله.

وأكد عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، أن القطاع يعاني من بعض المعوّقات التي تصعب وتحد من فرص المستثمرين في توسيع نطاق استثماراتهم به سواء كانت استثمارات داخلية أو أجنبية.

وأشار البرلماني إلى أن من أبرز الأسباب الذي يعاني منها القطاع هو أن نظام التراخيص للمستثمر فقد كانت مصر تربط البحث والاستكشاف بالاستغلال، وذلك الأسلوب غير متبع عالميًا حاليًا، حيث يفصل البحث والاستكشاف عن الاستغلال، بالإضافة إلى إتاحة المعلومات إلكترونيًا وبشكل مجاني للمستثمر، حتى يوفر مصاريف الدراسات والأبحاث. كذلك لا يوجد أي معلومات متداولة عن السوق الخارجي واحتياجاته.

وأضاف النائب أن السبب الثالث هو نظام توزيع الأرباح والذي يتم بالتقسيم ما بين اقتسام أنتاج وإتاوات، فضلًا عن تكلفة النقل ويقصد بها ارتفاع تكلفة نقل السلع والمنتجات من مكان إلى آخر وتكلفة التأمين عليها، وعدم توفر وتنوع خطوط الشحن الكافية للوصول بمنتجاتهم إلى الأسواق الخارجية.