إيطاليا / وفاة 4 أشخاصٍ بعد تلقّيهم لقاح "أسترازينيكا"

اسماعيل عبد الحي - أفاد تقرير صادر عن وكالة الأدوية الإيطالية أمس الخميس، بأن أربعة أشخاص توفوا في إيطاليا بعد أن تلقوا لقاح "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا.

وذكر التقرير أن الأشخاص الأربعة توفوا إثر إصابتهم بجلطات "نادرة" جراء تلقيهم لقاح "أسترازينيكا"، حسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وأوضح "تمت ملاحظة آثار جانبية مختلفة في ما نسبته 0.5 في المائة من 9.07 مليون جرعة تم إعطاؤها بين 27 ديسمبر و26 مارس، مع إستخدام جميع اللقاحات الثلاثة حتى الآن، وهي فايزر وأسترازينيكا وموديرنا".

وتابع "وسُجلت آثار جانبية شديدة في 0.04 في المائة من الحالات".

وكالات