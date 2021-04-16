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5 دول غربية تتعهد بالتحقيق في هجمات على العراق

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ابوظبي - سيف اليزيد - نددت خمس دول غربية، اليوم الجمعة، بالهجومين الذين تعرضت لهما قوات التحالف الدولي وأخرى تركية في مدينة العراق، أول أمس الأربعاء.
وجاء، في بيان لوزارة الخارجية البريطانية "نحن، حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية نندد بأقوى العبارات بهجومي 14 أبريل في منطقة كردستان العراق".
وقال البيان إن هذه الدول ستساعد في التحقيقات من أجل ضبط من يقف وراء تلك الهجمات.
وأضاف البيان "لن يتم التهاون مع الهجمات على العسكريين الأميركيين وقوات التحالف ومنشآته ونؤكد مجددا التزامنا الثابت بقتال تنظيم داعش".
من جهة أخرى، أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الجمعة، مسؤوليته عن هجوم بقنبلة في سوق بمدينة الصدر في العاصمة العراقية بغداد أمس الخميس. كانت الشرطة العراقية ومصادر طبية أعلنت أمس إن أربعة أشخاص قتلوا في الهجوم وأصيب 17.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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