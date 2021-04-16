الكرملين يطالب ماكرون وميركل بوضع حدّ لـ"استفزازات" أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 16 أبريل 2021

أعرب الكرملين اليوم الجمعة، عن أمله في أن يمارس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اللذان يُفترض أن يتحادثا مع نظيرهما الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، ضغطاً على هذا الأخير لوقف "استفزازات" كييف في شرق البلاد. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف "سيكون من المهمّ جداً بالنسبة إلينا أن يستخدم ماكرون وميركل تأثيرهما أثناء المؤتمر عبر الفيديو مع زيلينسكي ليشرحا له امكانية وقف نهائي لكل الاستفزازات" على الجبهة. وجاء كلامه قبل لقاء مرتقب بين الثلاثة.

