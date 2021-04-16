ألمانيا تزيل بريطانيا من قائمة مخاطر كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 16 أبريل 2021

بسبب الانخفاض الحاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا، قررت الحكومة الألمانية إزالتها من قائمة مناطق الخطر الوبائي اعتباراً من بعد غد الأحد، باستثناء بعض المناطق التابعة لها في أعالي البحار. وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض هذا القرار اليوم الجمعة على الإنترنت. ويعني هذا القرار أن شرط الحجر الصحي للمسافرين القادمين من بريطانيا لن يكون سارياً بحلول الأحد المقبل. وفي المقابل، تم تصنيف منطقتين شهيرتين لقضاء العطلات في البرتغال كمناطق خطر وبائي بسبب العدد المتزايد من الإصابات، وهي الغارف في جنوب البلاد وجزر الأزور في المحيط الأطلسي. وسيتعين على أي شخص قادم من هناك إلى ألمانيا أن يعزل نفسه لمدة عشرة أيام اعتبارا من الأحد المقبل، ولا يمكن الخروج من الحجر إلا بعد خمسة أيام بإجراء اختبار ثانٍ تكون نتيجته سلبية. وتجدر الإشارة إلى أن جميع المسافرين القادمين إلى ألمانيا ملزمون بتقديم اختبار سلبي عند الدخول. وتصنف ألمانيا البلدان التي يرتفع فيها معدل الإصابة بكورونا عن 50 إصابة لكل مائة ألف نسمة في غضون سبعة أيام على أنها مناطق خطر وبائي. وينطبق هذا كلياً أو جزئياً على جميع البلدان في أوروبا تقريبا باستثناء أيسلندا فقط.

