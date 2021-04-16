1774 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 16 أبريل 2021

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 1774 إصابة جديدة بكورونا و19 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأضافت الوزيرة في بيان صحفي أن قطاع غزة سجل 1138 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة. وتفرض وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة إغلاقاً ليلياً كاملاً يومياً من الساعة التاسعة مساء، بما يشمل إغلاق المحال والمنشآت ومنع حركة المشاة. وأصدرت الوزارة بياناً أمس الخميس أكدت فيه "استمرار المنع الكلي لحركة المركبات يومي الجمعة والسبت، والذي يبدأ من أذان مغرب الخميس وينتهي صباح الأحد المقبل، ضمن الإجراءات الوقائية للحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا".

