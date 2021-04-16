إصابات كورونا تتجاوز 139 مليوناً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 16 أبريل 2021

أظهرت بيانات مجمعة لوكالة بلومبرغ للأنباء وجامعة جونز هوبكنز أنه جرى إعطاء نحو 848.6 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى اليوم الجمعة. ووصل أحدث معدل للتطعيم في أنحاء العالم إلى ما يقدر بـ17.5 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس ما تم الإبلاغ عنه، ومتوسط 7 أيام. ووصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا إلى139 مليون، والوفيات عند 2.99 مليون.

