فنلندا والنمسا تعرضان استضافة قمة بايدن وبوتين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 16 أبريل 2021

عرضت فنلندا استضافة القمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، وفق ما أعلنت الرئاسة في هلسنكي الجمعة، كما أعلنت النمسا أيضاً استعدادها لاحتضان اللقاء. وقال مكتب الرئيس الفنلندي سولي نينيستو إن الدولة الواقعة في شمال أوروبا وسبق أن استضافت قمة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وبوتين عام 2018، "أبلغت كلاً من واشنطن وموسكو.. رغبتها في تنظيم" اللقاء الأول بين الرئيسين. وكان الرئيس الأمريكي عرض على نظيره الروسي أثناء مكالمة هاتفية، عقد قمة في "دولة ثالثة" خلال "الأشهر المقبلة"، في اقتراح أكده الكرملين لكن لم يوافق عليه بعد، على خلفية توترات حول أوكرانيا. بدورها، عبّرت النمسا الجمعة عن استعدادها لاحتضان اللقاء في حال رغبت واشنطن وموسكو في ذلك. وقالت وزارة الخارجية النمسوية إن البلد "مستعد دائماً لاستضافة محادثات رفيعة المستوى من جميع الأنواع. يعرف كلا الطرفان أننا جاهزون".

