السويد تسجل 7658 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 16 أبريل 2021

أظهرت إحصاءات لوكالات صحية أن السويد، التي لم تفرض إغلاقاً خلال جائحة فيروس كورونا، سجلت 7658 حالة إصابة جديدة بالفيروس اليوم الجمعة. وسجلت البلاد، التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، 27 وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 13788. وحدثت الوفيات التي سُجلت على مدى عدة أيام وأحياناً أسابيع. ويعد معدل الوفيات من مجمل الإصابات في السويد أعلى بكثير مقارنة بالدول المجاورة لها في الشمال لكنه أقل من أغلب الدول الأوروبية التي اختارت تطبيق الإغلاق.

