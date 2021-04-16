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أفغانستان: 109 حالات إصابة جديدة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 16 أبريل 2021

سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية اليوم الجمعة 109 حالات إصابة جديدة بفيروس ، من أصل 1124 عينة، تم اختبارها في الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم الجمعة. كما سجلت الوزارة أربع حالات وفاة و22 حالة شفاء في نفس الفترة. وسجلت الوزارة إجمالي حالات إصابة من الفيروس بلغت 57 ألفاً و721 حالة وحالات وفاة 2539 وحالات شفاء 52 ألفاً و105 حالات. وحتى الآن، تم اختبار 379 ألفاً و923 عينة في مراكز حكومية وهناك 3077 حالة نشطة في البلاد، طبقا لما ذكرته بيانات الوزارة.


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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