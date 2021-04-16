العراق: 7561 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 16 أبريل 2021

ذكر تقرير لوزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 30 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا في العراق ليرتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 14 ألفاً و915 حالة وفاة. وأوضح تقرير للوزارة أنه تم تسجيل 7561 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات في العراق إلى 964 ألفاً و435 أصابة جديدة. وأشار التقرير أنه تم تسجيل 6515 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 843 ألفاً 851 حالة. وذكر التقرير أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 42 الفاً و111 فحصاً مختبرياً لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعو للفحص المختبري إلى 8 ملايين و732 ألفاً و638. وأوضح التقرير أن المستشفيات والمراكز الطبية تمكنت اليوم من تطعيم 18 ألفاً و316 شخصاً باللقاح المضاد لفيروس كورونا ليصل العدد الكلي للذين تم تطعيمهم إلى 215 ألفا و801 شخص.

