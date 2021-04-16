ميركل تتلقى الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 16 أبريل 2021

تلقّت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الجمعة الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19، بعد أكثر من أسبوعين من توصية السلطات الألمانية باستخدامه حصراً للأشخاص البالغة أعمارهم 60 فما فوق. وقالت الزعيمة البالغة 66 عاماً في تغريدة نشرها الناطق باسمها شتيفن زايبرت "من دواعي سروري أنني تلقيت أول تطعيم باستخدام أسترازينيكا اليوم. أشكر جميع المشاركين في حملة التطعيم وجميع من تلقوا اللقاحات. التطعيم مفتاح تجاوز الوباء". ومن المقرر أن تتنحى ميركل هذا العام بعد نحو 16 عاماً في السلطة. ولطالما ردت ميركل على الأسئلة بشأن خططها لتلقي اللقاح بالإشارة إلى أنها ستنتظر دورها بناء على سياسات ألمانيا المشددة بشأن الفئات التي تحظى بأولوية تلقي اللقاح.

