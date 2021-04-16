موسكو تردّ على واشنطن بلغة العقوبات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 16 أبريل 2021

استدعى قصر الكرملين، اليوم الجمعة، السفير الأمريكي لإبلاغه برد روسيا على العقوبات التي فرضتها واشنطن للتجسس الالكتروني والتدخل في أوكرانيا والتي تشمل طرد عشرة دبلوماسيين روس. واستقبل المستشار الرئاسي يوري اوشاكوف السفير الأمريكي جون سوليفان الذي استدعته وزارة الخارجية الليلة الماضية. عقد الاجتماع بعد إعلان المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث الجمعة العقوبات مع مجلس الأمن الروسي. شارك في الاجتماع وزيرا الخارجية والدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية. وأكدت الرئاسة الروسية اليوم الجمعة أنها سترد وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل على العقوبات الجديدة التي أعلنتها الولايات المتحدة أمس ضد موسكو، لكن "كل شيء سيتوقف على القرار" الذي سيتخذه الرئيس فلاديمير بوتين. وأعلنت الولايات المتحدة أمس الخميس عن مجموعة عقوبات قاسية ضد روسيا وطردت عشرة من أعضاء مفوضيتها الدبلوماسية بسبب مزاعم بارتكاب موسكو لهجمات إلكترونية والتدخل في الانتخابات الأمريكية واحتلال شبه جزيرة القرم وتقديم مكافآت لقتل جنود أمريكيين في أفغانستان.

