المكسيك: إعطاء 12 مليون جرعة لقاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 16 أبريل 2021

تم إعطاء إجمالي 4ر12 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في المكسيك حتى الآن، وفقاً لبيانات وكالة بلومبرغ للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة. وأظهرت البيانات أن متوسط معدل التطعيم في البلاد يقدر بـ 331 ألفاً و172 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق المكسيك 5ر1 سنة لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم في المكسيك قبل حوالي 17 أسبوعاً. وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد 3ر2مليون إصابة، والوفيات 211 ألفاً و213 حالة. ومر عام و7 سابيع على ظهور أول حالة إصابة بالفيروس في المكسيك. يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.

