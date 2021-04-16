شكرا لقرائتكم خبر عن ببطاقات تموينية لجمهوره.. «حزب الله» يخشى الانهيار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فيما يواجه تشكيل الحكومة الجديدة إخفاقا حتى الآن، كشفت مصادر موثوقة أن «حزب الله» يستعد لانهيار لبنان بإصدار بطاقات حصص غذائية واستيراد أدوية وتجهيز صهاريج لتخزين الوقود من الراعي الإيراني، وتأتي هذه الخطوة استجابة لأزمة اقتصادية خطيرة يواجهها لبنان. وتعكس هذه الخطوات المخاوف المتزايدة من انهيار الدولة اللبنانية وأن تصبح السلطة غير قادرة على استيراد الغذاء أو الوقود من أجل تفادي الظلام، إلا أنها تظهر في الوقت ذاته الدور المتنامي لحزب الله في التعامل مع الأزمة بخدمات يوفرها لقاعدته. وأفادت المصادر بأن بطاقة «حزب الله» التموينية الجديدة تساعد مئات الأشخاص على شراء سلع مواد إيرانية ولبنانية وسورية بالليرة وبسعر أرخص إلى حد كبير وبخصم يصل إلى 40% بدعم من الحزب. وتستخدم البطاقة للشراء من تعاونيات بعضها جديد في ضواحي بيروت الجنوبية وأجزاء من جنوب لبنان.

