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يستأجروهما لتفجير المنازل.. اعتقال صناع عبوات في ميسان

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على متهمين اثنين بصناع العبوات الناسفة في محافظة ميسان.
وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "شرطة محافظة ميسان تمكنت من القاء القبض على اثنين من المتهمين، يعملان في صناعة العبوات الناسفة، وكذلك يتم استئجارهما لتفجير المنازل بالعبوات مقابل مبالغ مالية، وهما متورطان أيضاً بحرق عجلات مدنية".

وأشار البيان إلى أن "عملية القبض عليهما تمت فجر اليوم الجمعة، بالاشتراك مع قوة من وكالة الاستخبارات".

 


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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