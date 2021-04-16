ميركل تتلقى لقاحاً ضد كورونا علق استخدامه في عدة دول

ونشر المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، على حسابه في "تويتر" وثيقة تؤكد خضوع ميركل للتطعيم.

ونقل المتحدث عن المستشارة إعرابها عن سرورها بتلقي الجرعة الأولى من لقاح "أسترازينيكا"، قائلة: "بودي أن أشكر كل من يشارك في حملة التطعيم. إن التطعيم هو المفتاح لتجاوز الجائحة".



واتخذت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل هذه الخطوة، على الرغم من إعلان وكالة الأدوية الأوروبية مؤخرا عن اكتشاف صلة بين لقاح "أسترازينيكا" وظهور جلطات خطيرة، وحتى فتاكة، في بعض الحالات بدم عدد من الذين خضعوا للتطعيم بهذا اللقاح.

وعلقت دول كثيرة استخدام لقاح "أسترازينيكا"، على خلفية هذه التطورات، وأصبحت الدنمارك مؤخرا أول دولة قررت سحب هذا اللقاح بشكل دائم من برنامج التطعيم الوطني.

