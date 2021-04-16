بالفيديو والصور: نهر من الحليب في ويلز... والسبب؟

وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تحول مياه نهر الدليس إلى اللون الأبيض بعد انسكاب حمولة الشاحنة من الحليب فيه. أظهر مقطع فيديو أخر نشرته ماي لويس تدفق المياه المحملة باللبن عبر مجرى القرية.

أوضحت شركة ناتورال روسورس ويلز (NRW)، التي تشرف على إدارة الموارد الطبيعية في المنطقة، في منشور على صفحتها في فيسبوك أن "مشهد المياه البيضاء في النهر غير المعتاد كان نتيجة تصادم شاحنة نقل إثر حادث مرور على الطريق".

وأضافت أن "الناقلة كانت تحمل الحليب وتسربت كمية غير معروفة من الحليب إلى النهر، مما أدى إلى تغير كبير في اللون على طول النهر".

وأكدت شرطة ديفت باويز قبل الساعة 11 صباحًا من نهار الخميس، إعادة فتح الطريق وإزالة الناقلة، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.