بعد علاقة جمعتهما 4 سنوات... انفصال جينيفر لوبيز وأليكس رودريغيز

وفي التّفاصيل، فبحسب شبكة "سي إن إن" قال الثنائي في بيانٍ مشترك:" لقد أدركنا أننا أفضل كصديقين وسنعمل للبقاء كذلك. وسنواصل العمل مع بعضنا كما سنقدّم الدعم لبعضنا البعض في أعمالنا ومشاريعنا المشتركة".وأضافا: "ونتمنى الأفضل لأطفال بعضنا البعض. واحترامًا لهم، فإن التعليق الوحيد الذي يجب أن نقوله هو شكراً لكل من أرسل كلمات دعم ومحبّة."

ويُشار إلى أنّ علاقة لوبيز ورودريغيز بدأت في العام 2017، واحتفلا بخطوبتهما في العام 2019 وفي العام الماضي قالت لوبيز إنهما قاما بتأجيل زفافهما مرتين بسبب جائحة كورونا.

وقد ضجت وسائل الإعلام العالمية في آذار الماضي بخبر انفصال الثنائي الشهير ليخرج بنفي فسخ الخطوبة قبل أن يؤكد الخبر هذا الشهر.