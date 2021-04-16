النفط يهزم النجف والديوانية يعادل الحدود في ممتاز الكرة

وجاء هدف النفط الوحيد في الدقيقة 77 حيث تكفل المدافع مصطفى مؤيد بالتسجيل في مرماه بعد كرة عرضية غالطت المدافع لتنعكس داخل المرمى.

وبهذا الفوز، رفع النفط رصيده إلى النقطة 39 في المركز السابع بينما تجمد رصيد النجف عند النقطة 51 في المركز الثالث.



في الاثناء تعادل ناديي الديوانية والحدود بهدف لكل منهما.