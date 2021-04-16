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النفط يهزم النجف والديوانية يعادل الحدود في ممتاز الكرة

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-04-16 | 16:53

النفط يهزم النجف والديوانية يعادل الحدود في ممتاز الكرة

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حقق نادي النفط بكرة القدم، اليوم الجمعة، فوزاً بهدف نظيف على نادي النجف، فيما تعادل الديوانية مع الحدود بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة 28 بدوري الكرة الممتاز.
وجاء هدف النفط الوحيد في الدقيقة 77 حيث تكفل المدافع مصطفى مؤيد بالتسجيل في مرماه بعد كرة عرضية غالطت المدافع لتنعكس داخل المرمى.

وبهذا الفوز، رفع النفط رصيده إلى النقطة 39 في المركز السابع بينما تجمد رصيد النجف عند النقطة 51 في المركز الثالث.


في الاثناء تعادل ناديي الديوانية والحدود بهدف لكل منهما.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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