انت الان تتابع خبر النفط يهزم النجف والديوانية يعادل الحدود في ممتاز الكرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-04-16 | 16:53
306 مشاهدة
حقق نادي النفط بكرة القدم، اليوم الجمعة، فوزاً بهدف نظيف على نادي النجف، فيما تعادل الديوانية مع الحدود بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة 28 بدوري الكرة الممتاز.
وجاء هدف النفط الوحيد في الدقيقة 77 حيث تكفل المدافع مصطفى مؤيد بالتسجيل في مرماه بعد كرة عرضية غالطت المدافع لتنعكس داخل المرمى.
وبهذا الفوز، رفع النفط رصيده إلى النقطة 39 في المركز السابع بينما تجمد رصيد النجف عند النقطة 51 في المركز الثالث.
في الاثناء تعادل ناديي الديوانية والحدود بهدف لكل منهما.
وبهذا الفوز، رفع النفط رصيده إلى النقطة 39 في المركز السابع بينما تجمد رصيد النجف عند النقطة 51 في المركز الثالث.
في الاثناء تعادل ناديي الديوانية والحدود بهدف لكل منهما.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا