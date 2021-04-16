بالصورة: نائب كندي في موقفٍ محرجٍ خلال اجتماع عبر تطبيق زووم

فقد تعرّض النائب الليبرالي الكندي، وليام آموس (46 عاماً) لموقفٍ حرجٍ بعدما ظهر عارياً خلال اجتماع افتراضي عبر تطبيق مكالمات الفيديو زووم قبل أن يعلم أن الكاميرا بدأت بالتصوير.

ولم يتم الكشف عن الشخص المسؤول عن تسريب صورة آموس عارياً إلّا أنّ الأخير قدّم اعتذاراً أوضح من خلاله أنّه تم تشغيل الكاميرا عن طريق الخطأ عندما كان يرتدي ملابس العمل بعد ممارسة رياضة الرّكض مؤكّداً أن هذا الموقف لن يتكرّر.