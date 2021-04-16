ميركل وماكرون وزيلينسكي يدعون إلى سحب القوات الروسية على حدود أوكرانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا زعماء ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا، الجمعة، روسيا إلى سحب قواتها المنتشرة على حدود أوكرانيا.

كما دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى عقد قمة رباعية تضم المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والرئيسين الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والروسي فلاديمير بوتين.

وحشدت موسكو عشرات الآلاف من الجنود عند حدود هذه الجمهورية السوفيتية السابقة التي تطمح للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وانتقدت كييف والدول الغربية في الأيام الأخيرة موسكو لإرسالها قوات إلى الحدود الأوكرانية والقرم، شبه الجزيرة التي ضمّتها روسيا، في وقت تدور مواجهات مسلحة دامية مع الانفصاليين الموالين لروسيا بشكل شبه يومي.

وكان بايدن قد طالب الثلاثاء، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ"خفض التوترات" المتصاعدة مع أوكرانيا، لينضم بذلك إلى مجموعة دول غربية نددت بحشد موسكو قواتها عند الحدود الأوكرانية، الأمر الذي أثار حفيظة حلف شمال الأطلسي.