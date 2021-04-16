قرقاش: الحلول السياسية هي سبيل إنهاء أزمات المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن الحلول السياسية هي السبيل لإنهاء الأزمات في المنطقة.

وأضاف، في كلمة خلال اجتماع مع وزراء خارجية قبرص واليونان وإسرائيل، أن "الإمارات تؤمن بأن المناقشات تعزز التعاون بين البلدان".



وتابع: "اجتماعنا كان فرصة لتبادل الرؤى وتنسيق التعاون على أعلى المستويات".

وأوضح أن الاجتماع "ناقش تعزيز تحركاتنا لمواجهة تداعيات جائحة كورونا".



ومضى قائلا: "نريد أن ننضم للجهود الداعمة للاستقرار في المنطقة، وندرس استراتيجية تسعى لتحقيق ذلك".

وعقدت الإمارات وقبرص واليونان وإسرائيل اجتماعا، الجمعة، بقبرص، هو الأول من نوعه، لتعزيز المصالح الاستراتيجية الإقليمية بين الدول الأربع.

وتناولت المباحثات المصالح الاستراتيجية الإقليمية، والملفات الاقتصادية والأمنية، وتداعيات جائحة كورونا، وإمكانيات تطوير القطاع السياحي، بحسب بيان وزارتي الخارجية الإسرائيلية والقبرصية.

وأعلنت الخارجية القبرصية أن "الوزراء المشاركين سيعقدون، السبت، اجتماعاً مشتركاً مع رئيس الجمهورية نيكوس أناستاسياديس في مكان الاجتماع في بافوس، وسيشارك فيه الوفد الإماراتي عبر الفيديو".

وأضافت الخارجية القبرصية، أن "اللقاء الرباعي أمكن تنظيمه بعد توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل".

وأشارت إلى أن "الاجتماع يهدف إلى الاستفادة من الآفاق التي نشأت بعد هذا التطور لتوسيع شبكات التعاون الإقليمي على أساس أجندة إيجابية".

واعتبرت السلطات القبرصية أن "اللقاء يهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة الأوسع".