وزير خارجية اليونان: الشراكة بين الإمارات وإسرائيل مهمة جدا لدول المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس، إن الشراكة بين الإمارات وإسرائيل مهمة جدا لكل دول المنطقة.

وأضاف، في كلمة خلال اجتماع مع وزراء خارجية قبرص واليونان وإسرائيل، أن الاجتماع يؤكد سعينا لعلاقات إيجابية مع دول الجوار.



وأوضح أن الاجتماع شهد تبادل الرؤى بخصوص ملفات ليبيا وسوريا واليمن وأعلن نيتي زيارة ليبيا خلال الأيام المقبلة.

وحول الأزمة الليبية، شدد على ضرورة "سحب كل القوات الأجنبية من ليبيا".

وتابع: "ملتزمون بحل النزاعات في المنطقة وفقا للقانون الدولي".



وأشار إلى أن الاجتماع أكد على أهمية الاعتماد على الطاقة المتجددة و"ناقشنا الابتكار والبيئة والاستعداد لمرحلة ما بعد كورونا".