اجتماع إماراتي قبرصي يوناني إسرائيلي.. وأشكنازي: ثمار اتفاقيات إبراهيم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعقد الإمارات وقبرص واليونان وإسرائيل، الجمعة، بقبرص، اجتماعا هو الأول من نوعه، لتعزيز المصالح الاستراتيجية الإقليمية بين الدول الأربع.

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، خلال لقاء مع الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات قبيل انطلاق الاجتماع الرباعي، أن "الأطراف تشهد بالفعل ثمار اتفاقيات إبراهيم للسلام".

وقال أشكنازي، في تغريدة عبر "تويتر": "نحن نعمل معًا لتنفيذ اتفاقيات إبراهيم بسرعة، ونشهد اليوم بالفعل ثمار الاتفاقيات والتعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والسياحة والصحة والعديد من المجالات الأخرى".

اجتماع غير مسبوق

ويلتقي، الجمعة، في بافوس في جنوب غرب قبرص وزراء خارجية إسرائيل والإمارات واليونان وقبرص، في لقاء غير مسبوق بين هذه الدول الأربع وفق ما أعلنته، قبرص وإسرائيل.

وستتناول المباحثات المصالح الاستراتيجية الإقليمية، والملفات الاقتصادية والأمنية، وتداعيات جائحة كورونا، وإمكانيات تطوير القطاع السياحي، بحسب بيان الخارجية الإسرائيلية والقبرصية.

وأعلنت وزارة الخارجية القبرصية، في بيان، أن "الوزراء المشاركين سيعقدون، السبت، اجتماعاً مشتركاً مع رئيس الجمهورية نيكوس أناستاسياديس في مكان الاجتماع في بافوس، وسيشارك فيه الوفد الإماراتي عبر الفيديو".

وأضافت الخارجية القبرصية، أن "اللقاء الرباعي أمكن تنظيمه بعد توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل".

وأضاف البيان أن "الاجتماع يهدف إلى الاستفادة من الآفاق التي نشأت بعد هذا التطور لتوسيع شبكات التعاون الإقليمي على أساس أجندة إيجابية".

واعتبرت السلطات القبرصية أن "اللقاء يهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة الأوسع".