الشرطة الامريكية: مقتل 8 أشخاص في إطلاق نار عشوائي في إنديانابوليس

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في إطلاق نار عشوائي في منشأة تابعة لشركة (فيديكس) للبريد في مدينة إنديانابوليس عاصمة ولاية انديانا في وقت متأخر من مساء أمس الخميس.

وقال نائب رئيس قسم شرطة إنديانابوليس كريغ مكارت في تصريح لشبكة (سي.بي.إس) إن المسلح قتل نفسه بعد إطلاق النار الذي لم يكن مسبوقا بأي نوع من الاضطراب أو الشجار".

وأضاف أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يساعد السلطات المحلية في التحقيق فيما لا يزال الدافع وراء الهجوم غير معروف كما لا تتوفر أي معلومات عن المسلح حتى الان.