شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثث 20 مهاجراً و17 مفقوداً في غرق مركب شرق تونس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس - أ ف ب

أعلن خفر السواحل التونسي، الجمعة، انتشال جثث 20 مهاجراً، فيما اعتبر 17 آخرون في عداد المفقودين إثر غرق مركبهم قبالة سواحل محافظة صفاقس، شرق البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحرس البحري في محافظتي صفاقس والمهدية علي العياري إن الجثث تعود «لأحد عشر رجلاً و8 نساء ورضيع تم انتشالهم قبالة سواحل صفاقس الخميس» وتم نقلهم إلى المستشفى المحلي بالمحافظة.

كما أنقذ خفر السواحل ثلاثة مهاجرين. وحسب ما جمعه من شهادات من الناجين فإن 17 آخرين لا يزالون مفقودين، وفقاً للعياري.

توقفت عمليات البحث عن المفقودين بسبب سوء الأحوال الجوية الجمعة على أن تستأنف السبت.

وكل المهاجرين من أصول إفريقية من بلدان جنوب الصحراء وانطلقوا على مركبهم من سواحل منطقة سيدي منصور الخميس فجراً في اتجاه السواحل الأوروبية.

ارتفعت محاولات الهجرة وعبور المنطقة الوسطى من البحر الأبيض المتوسط في العام 2020.

ولقي 292 مهاجراً على الأقل حتفهم منذ كانون الثاني/ يناير 2021 في المتوسط، بينما ناهز العدد 1200 في العام 2020 وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة.