شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: مصابيح مكة نور رباني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أطلق صاحب الـسمو الـشيـخ مـحـمد بـن راشـد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسم #ومضات_رمضانية، على حسابه في «إنستجرام»، ليهنئ فيه سموه الجمهور بالشهر الفضيل.

ونشر سموه عبر الوسم شريطاً مصور له أثناء أدائه العمرة، وأبيات شعرية، أكد فيها أن مصابيح مكة ما هي إلا نور رباني، وأن روحانية المكان تجعلك تشعر وكأن الملائكة تحيط بالمصلين.

وقال سموه في الشريط:

سجدت باسمك إلها عالي الشان

يا الواحد الفرد نظرة منك تغنيني

وسجد لعزة جلالك جسمي الفاني

وخلعت عز الملوك ورجفت إيديني

طال اشتياقي وصوت الحاق ناداني

وانا اتبع الصوت في همس يناجيني

لك جيت ساعي إلى مكة بوجداني

يا مالك الملك بالرحمة تلاقيني

وكانت مصابيح مكة نور رباني

كأن الملايك محيطه بالمصلين