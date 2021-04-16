صراع الأمتار الأخيرة يزيد البطولات الأوروبية الوطنية إثارة

على الرغم من أن آماله باتت ضئيلة في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن مانشستر يونايتد سيحاول الضغط على غريمه وجاره المتصدر مانشستر سيتي في المرحلة الثانية والثلاثين التي ستمتد على ستة أيام، في حين لا مجال للخطأ أمام ليفربول في صراع الأمتار الأخيرة على مراكز دوري أبطال أوروبا.

وستكون الفرصة سانحة أمام يونايتد لتقليص الفارق مع سيتي إلى ثماني نقاط في حال فوزه على ضيفه بيرنلي على ملعب «أولد ترافورد» الأحد، واضعاً الضغط على جاره الذي يحل ضيفاً على أستون فيلا في مباراة حذرة الأربعاء المقبل، علماً بأن سيتي خاض مباراة أكثر من يونايتد مقدمة من المرحلة 33.

وكان فريق المدرب النرويجي، حقق فوزاً مهماً في المرحلة السابقة خارج قواعده على حساب توتنهام 3-1 معززاً مركزه الثاني ليضمن إلى حد كبير عودته إلى دوري الأبطال الموسم المقبل؛ حيث ابتعد بفارق 7 نقاط عن ليستر سيتي الثالث الذي سقط في آخر مباراتين في الدوري.

ويسعى يونايتد لتحقيق فوزه الخامس توالياً في الدوري الممتاز، كما أنه لم يخسر في مبارياته العشر الأخيرة في الـ«بريميرليغ».

لا مجال للخطأ

أما ليفربول، وبعد خروجه من المسابقة القارية الأسمى منتصف الأسبوع على يد ريال مدريد الإسباني، فلا مجال للخطأ أمامه إذا ما أراد العودة إليها في الموسم المقبل عندما يحل ضيفاً على ليدز يونايتد الاثنين.

ويحتل فريق المدرب الألماني يورغن كلوب المركز السادس على بعد ثلاث نقاط من وست هام واثنتين من تشيلسي الخامس الذي يستضيف برايتون الثلاثاء.

وقال كلوب عن معركة ليفربول على المركز الرابع: «بإمكاني القول إنني شخص واثق بطبيعتي، لكن هذا لا يعني أننا سنحققه. بإمكاننا فقط قراءة الترتيب، نعرف النقاط التي يجب أن نحصدها، نعرف وضعنا وما علينا القيام به».

وباستثناء مواجهته يونايتد على ملعب «أولد ترافورد» في المرحلة 34، لن يصطدم ليفربول بأي من الفرق الكبرى أو أندية المقدمة حتى نهاية الموسم، لذا تبدو الفرصة مؤاتية لخطف المركز الرابع.

ويخوض أرسنال ديربي لندن أمام جاره فولهام صاحب المركز الثامن عشر الأحد، أما وست هام مفاجأة الموسم والطامح لمركز أوروبي، فيحل على نيوكاسل ظهر السبت قادماً من انتصارين متتالين.

إلا أن فريق المدرب الإسكتلندي ديفيد مويز الذي يملك ثاني أفضل سجل على أرضه في الدوري بعد مانشستر سيتي، يحتل المركز العاشر في ترتيب المباريات خارج قواعده؛ حيث حقق سبعة انتصارات، مقابل خمس هزائم وثلاثة تعادلات هذا الموسم.

رحلة محفوفة بالمخاطر

يخوض إنتر متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم الأحد، رحلة محفوفة بالمخاطر إلى نابولي، مدركاً أن فوزه الثاني عشر توالياً على خامس الترتيب سيقربه أكثر من لقبه الأوّل منذ عام 2010، في حين يحل يوفنتوس الثالث ضيفاً على أتالانتا الرابع في اليوم ذاته في صراع حسم بطاقة دوري أبطال أوروبا، ضمن المرحلة 31.

يتصدر «نيراتسوري» الدوري برصيد 74 نقطة متقدماً بفارق 11 عن وصيفه و«جاره» في المدينة ميلان.

ويحتل يوفنتوس حامل اللقب في الأعوام التسعة الأخيرة المركز الثالث متأخراً بفارق نقطة عن ميلان.

وقال مدافع إنتر، السلوفاكي ميلان شكرينيار: «لم نتوقع أبداً أن نكون في الصدارة بهذا الفارق قبل 8 مباريات من النهاية»، مضيفاً: «كل يوم، يقول لنا المدرب أنتونيو كونتي إنه علينا أن نعمل من دون النظر إلى الفارق وفوق كل شيء عدم القيام بحسابات».

وفاز فريق كونتي في مبارياته الثلاث الأخيرة بمواجهة نابولي في الدوري، في حين يحتل الأخير المركز الخامس برصيد 59 نقطة ويتأخر بفارق نقطتين عن أتالانتا الرابع، صاحب آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

وسيفتقد نابولي لجهود جناحه المكسيكي هيرفينغ لوسانو الموقوف، فيما يقف الحارس أليكس ميريت بين الخشبات الثلاث بدلاً من الكولومبي دافيد أوسبينا المصاب.

ويستقبل ميلان الوصيف بقيادة مدربه ستيفانو بيولي جنوى الثالث عشر في سعيه لإنهاء معاناته على أرضه.

ولم يفز النادي اللومباردي في «سان سيرو» في غضون شهرين، علماً بأنه سيخوض اللقاء من دون هدافه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الموقوف.

«بروفة» النهائي

غير أن دعسة ناقصة من «روسونيري»، بإمكان أن تصب في مصلحة الفائز من يوفنتوس أمام أتالانتا للتقدم للمركز الثاني؛ حيث يتواجهان في برغامو.

وتعتبر هذه المباراة «بروفة» عما سيكون عليه نهائي مسابقة الكأس المحلية في 19مايو/أيار المقبل.

ويتقدم فريق «السيدة العجوز» بفارق نقطة عن أتالانتا، صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم.

ومع بقاء 8 مباريات فقط، يبحث الفريقان عن الفوز من دون أي بديل، ويمني أتالانتا النفس أن ينهي سلسلة من عدم الفوز على يوفي في «سيري أ» منذ 20 عاماً، وتحديداً منذ 2001.

وعلى أتالانتا أن يحذر من نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان عبّـر عن سخطه بعدم هز الشباك برمي قميصه مع نهاية مباراة فريقه أمام جنوى 3-1 في المرحلة السابقة، في سباقه للفوز بلقب أفضل هداف في الدوري؛ حيث يتصدر القائمة مع 25 هدفاً.