مقتل 55 شخصا في اشتباكات بتشاد وتدمير 3 قرى

محمد اسماعيل - القاهرة - انجامينا - (د ب أ):

قتل 55 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 40 آخرين فيما احترقت ثلاث قرى بالكامل خلال قتال في دولة تشاد الواقعة بوسط أفريقيا، حسبما قال مسؤول لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال أبل ياماباي ماسيرا حاكم منطقة سلامات الواقعة بجنوب شرقى تشاد إن الاشتباكات التي وقعت بالمنطقة نشبت بين مجموعات عرقية مختلفة مساء يوم الأربعاء في قرى حول العاصمة الإقليمية أم تيمان.

وأضاف أن عشرات الأشخاص الذين أصيبوا تلقوا العلاج بالمستشفيات حتى أمس الخميس.

ولايزال سبب اندلاع العنف غير واضح اليوم الجمعة. وغالبا ما تدور الصراعات بين المجموعات العرقية في المنطقة حول الموارد مثل الأراضي والماشية وكذلك تصعيد الهجمات الثأرية أو التوترات العرقية المستمرة لفترات طويلة .