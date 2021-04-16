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بعد قصف غزة.. أردوغان يوضح مستقبل العلاقات مع إسرائيل

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محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، استمرار إسرائيل في شن الغارات الجوية على قطاع غزة الفلسطيني.

وقال أردوغان في تصريحات صحفية عقب صلاة الجمعة بمدينة اسطنبول، إن الغارات على غزة فجر اليوم "مؤشر واضح للغاية على موقف إسرائيل تجاه المسلمين".

وأضاف: "طالما أصرت إسرائيل على مواصلة هذا الموقف لا يمكن لعلاقاتنا الثنائية أن تصل إلى المستوى المأمول".

وشنت طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات على أهداف للفصائل الفلسطينية في منطقة صلاح الدين فجر اليوم الجمعة، بحسب "روسيا اليوم".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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