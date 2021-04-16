36 ساعة وجع.. لحظات الترقب لتحديد هوية ضحايا حادث أسيوط



محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أمام مشرحة مستشفى الإيمان العام ومستشفى أسيوط العام وقف أهالى ضحايا حادث تصادم مروع بين سيارة لنقل المواد البترولية وأتوبيس ركاب، عند الكيلو 103، ما تسبب في مصرع 20 شخصًا، وأصوات البكاء يخترق الآذان وآخرين في أعينهم دموع الحزن والأسى على احتراق جثث ذويهم لعلهم يستطيعون التعرف عليهم.

20 جثمانًا مجهول الهوية جرى إيداعهم بمستشفى الإيمان العام وأسيوط العام وأسيوط الجديدة الجامعي، بعد جمع الجثث المتفحمة في حريق أتوبيس الركاب؛ ساحات المستشفى تمتلئ بعشرات الأهالى ممن لهم مفقودون في الحادث وكلهم على أمل التعرف على جثامين ذويهم، لكن احتراق أجسادهم حال دون ذلك..

وثارت تساؤلات الأهالي حل ماهية التعرف على هوية الضحايا برغم تفحم الجثث؛ وعدم وضوح ملامحهم وتأخر تسليم الجثث لذويهم بعد إيداعهم بمستشفى الإيمان العام ومستشفى الشاملة لحين إجراء تحليل الـ"DNA" للضحايا حتى يجري التعرف على هويتهم وتسليمهم لذويهم.

وقال مصدر مسئول بمديرية الصحة بأسيوط، إن أهالي الضحايا قد التقوا محافظ أسيوط ووكيل وزارة الصحة داخل المستشفيات وطالبوا بالسماح لهم بإجراءات أخذ عينات DNA لهم داخل مستشفيات أسيوط وهو الأمر الذى لاقى صعوبة في التنفيذ لكون يجرى داخل مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة.

وتابع:" جرى أخذ الحمض النووي لجثث 20 ضحية متفحمة، والتقى محافظ أسيوط مساء الأربعاء بأهالي الضحايا وجرى توفير ميكروباص خاص لاستقلاله للسفر إلى القاهرة وأخذ عينات DNA من أهلية المتوفيين لمطابقتها بعينات الجثث الموجود بالمستشفى حتى يجرى التعرف على هوية الجثث ويتمكن الأهالي من استلام ذويهم".

وتابع: 36 ساعة منذ وصول أهالي الضحايا إلى القاهرة أمس الخميس وتوجهوا إلى مصلحة الطب الشرعي وأخذ عينات DNA من أهل المتوفيين لمطابقتها بعينات الجثث الموجود بمستشفيات أسيوط، مشيرًا إلى وصول نتائج عينات 7 جثث وجرى تسليمها لذويهم وفي انتظار وصول باقى النتائج وإنهاء كافة إجراءات التصريح بالدفن.

وأعلنت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط، عن تسليم جثامين 7 أشخاص من ضحايا حادث التصادم الذي وقع بين سيارة نقل بترول وأتوبيس نقل ركاب، على طريق "أسيوط- البحر الأحمر"، عند الكيلو 103، الثلاثاء الماضي، بعد التعرف على هويتهم.

وأوضحت المصادر، أن الأربع جثامين لـ"اسلام محمود محمد" 23 عامًا، و"جورج راضى دوس" 33 عامًا، و"رمضان عبدالسلام محمد"، و"رمضان الدقيني كامل"؛ مشيرًا إلى انتظار وصول باقي العينات التي جرى أخذها في مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة ومطابقتها مع باقى الجثث.

وأشارت المصادر، إلى أن مستشفى أسيوط العام "الشاملة" جرى تسليم 3 جثامين أخرى بعد أن تطابق الحمض النووي لهم مع العينات المحسوبة من أسرهم، مشيرًا إلى أن مشرحة مستشفى الإيمان ومستشفى الشاملة تسلمت تصاريح الدفن وبدأت منذ فجر اليوم الجمعة فى تسليم الجثث.